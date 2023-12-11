Вероника Степанова: «Нет смысла ехать на Олимпиаду спортсменам‑туристам, которые якобы прикрываются последним шансом. Вы должны туда ехать, чтобы отстоять честь России»
Степанова считает, что спортсмены на Олимпиаде должны отстаивать честь России.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
– Вам неоднократно напоминали, что вы свое золото Олимпиады уже выиграли и теперь выступаете за бойкот Олимпиады в нейтральном статусе.
– Просто я рассуждаю на эту тему. При этом я нисколько не буду осуждать тех спортсменов, которые решат поехать на Олимпиаду. Может, они готовы бороться за победу и развернуть на пьедестале флаг России. Откуда мне известно?
Но я все же считаю, что нет смысла туда ехать спортсменам туристам, которые якобы прикрываются последним шансом. Вы должны туда ехать, чтобы отстоять честь России.
Почти все виды спорта в России поддерживает и финансирует государство. Победа на ОИ – это возможность оплатить долг государству за то, что они вкладывали в этот вид спорта и в конкретного спортсмена средства.
На Олимпиаде не просто так спортсмены представляют государство, а не себя и клубы. Государство выдает инвентарь, финансирует сборы и соревнования, благодаря которым спортсмены готовятся к главному старту своей жизни, – сказала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.
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Вероника Степанова: «Нет смысла ехать на Олимпиаду спортсменам‑туристам, которые якобы прикрываются последним шансом. Вы должны туда ехать, чтобы отстоять честь России»
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