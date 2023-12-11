Вероника Степанова: нет смысла ехать на Олимпиаду спортсменам‑туристам

Степанова считает, что спортсмены на Олимпиаде должны отстаивать честь России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Вам неоднократно напоминали, что вы свое золото Олимпиады уже выиграли и теперь выступаете за бойкот Олимпиады в нейтральном статусе.

– Просто я рассуждаю на эту тему. При этом я нисколько не буду осуждать тех спортсменов, которые решат поехать на Олимпиаду. Может, они готовы бороться за победу и развернуть на пьедестале флаг России. Откуда мне известно?

Но я все же считаю, что нет смысла туда ехать спортсменам туристам, которые якобы прикрываются последним шансом. Вы должны туда ехать, чтобы отстоять честь России.

Почти все виды спорта в России поддерживает и финансирует государство. Победа на ОИ – это возможность оплатить долг государству за то, что они вкладывали в этот вид спорта и в конкретного спортсмена средства.