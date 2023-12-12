Биатлонист Латыпов рассказал об особенностях подготовки к гонкам в мороз

— Когда бежишь, не холодно. Но риск получить травму из за плохой разминки становится довольно высоким. Надо ведь размяться не только в палатке, но и где то на трассе, а в такую погоду сильно не разогреешься. Тем более что короткий спринт — это более резкая, дёрганая работа, к которой мышцы должны быть готовы максимально хорошо, — рассказал Латыпов RT.