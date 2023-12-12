Биатлонист Латыпов рассказал об особенностях подготовки к гонкам в мороз

Биатлонист Эдуард Латыпов оценил возможность проведения гонок при низкой температуре.
На прошлой неделе был отменен этап Альфа Банк Кубка России в Тюмени из за мороза. За три часа до начала первой гонки журналисты «Матч ТВ» с техническим делегатом и жюри соревнований прошли по трем точкам, где измеряется температура на трассе. В самой нижней точке температура опустилась до -23 градусов. После этого было принято решение отменить этап целиком.
— Когда бежишь, не холодно. Но риск получить травму из за плохой разминки становится довольно высоким. Надо ведь размяться не только в палатке, но и где то на трассе, а в такую погоду сильно не разогреешься. Тем более что короткий спринт — это более резкая, дёрганая работа, к которой мышцы должны быть готовы максимально хорошо, — рассказал Латыпов RT.
Следующий этап Альфа Банк Кубка Содружества начнется в пятницу в Уфе. Прямую трансляцию мужского спринта смотрите на телеканале «Матч ТВ», начиная с 8:35 (мск), эфир женской гонки запланирован на 11:40 (мск).