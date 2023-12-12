Тренер назвал минимально допустимую температуру для катания на лыжах

«Но все зависит еще и от солнца, ветра и влажности. Бывает так, что и в минус 20 с небольшим можно тренировку провести, но для этого нужно, чтобы солнце светило, посуше было, влажность не такая высокая. В Москве то точно в 16-17 градусов мороза не нужно идти кататься», — отметил Сорин.