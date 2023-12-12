Шведская лыжница Сундлинг вновь пропустит этап Кубка мира

«Йонна Сундлинг, к сожалению, не до конца оправилась от ковида, поэтому не выступит в этот уикэнд. Но мы надеемся, что она сможет вернуться на соревнования после Рождества», – сказал менеджер сборной Швеции Андрес Бистрем.