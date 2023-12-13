В СБР пообещали разобраться со скандалом в уфимской гостинице

Президент Союза биталонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью РИА Новости заявил, что поручил разобраться с условиями проживания представителей сборной России в Уфе, где в ближайшее время стартует Кубок Содружества.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», — заявил Майгуров.

13 декабря призерка чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала в Telegram-канале опубликовала видео из гостиницы в Уфе, куда ее заселили перед стартом Кубка Содружества, который пройдет в столице Башкортостана с 15 по 17 декабря.

На кадрах видно, как струя воды из раковины не попадает в нее, а выливается прямо на пол.

«Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», — заявила спортсменка.