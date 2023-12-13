Биатлонистку Гербулову обвинили в самопиаре

"Если их не устраивают условия, то мы их переселим, чем сейчас и занимаемся - речь о Гербуловой и Носковой. Самого Истомина здесь нет, он еще не прилетел. Все остальные команды живут, претензий нет. Им предлагали изначально ехать в другую гостиницу, потому что был ремонт, но Истомин отказался. Тренер просто не управляет командой. Так вести себя нельзя, это очень некультурно по отношению Башкортостану", - добавил собеседник агентства.