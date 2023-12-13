В СБР пообещали разобраться со скандалом в уфимской гостинице

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что поручил разобраться с условиями проживания представителей сборной России в Уфе, где в ближайшее время стартует Кубок Содружества. Газета.Ru

В совместном Telegram-канале биатлонисток Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Алины Кудисовой и Анастасии Гореевой было опубликовано видео с критикой на условия проживания в гостинице в Уфе, а именно на некачественный ремонт в номерах, отсутствие шторы для душа, сиденья на унитазе, а также на неисправный смеситель над раковиной. RT на русском