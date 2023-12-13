Лыжница Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях

«Дикпики отправляю подружкам, чтобы оценили. Мы очень долго смеемся». Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях
Лыжница Юлия Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях.
«Всякое присылают в соцсетях. Не без этого.
Заявляю: ребята, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это все сразу отправляется в группу к моим подружкам, и мы очень долго смеемся. Так что лучше этого не делать.
Да, дикпики – к подружкам, чтобы оценили. Хотя никто не оценивает. Не понимаю, для чего это делается», – сказала олимпийская чемпионка.
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