Лыжница Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях

«Всякое присылают в соцсетях. Не без этого.



Заявляю: ребята, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это все сразу отправляется в группу к моим подружкам, и мы очень долго смеемся. Так что лучше этого не делать.



Да, дикпики – к подружкам, чтобы оценили. Хотя никто не оценивает. Не понимаю, для чего это делается», – сказала олимпийская чемпионка.