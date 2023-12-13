В ФФККР вынесли выговор юниорам, осмелившимся пожаловаться на тараканов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитала юниоров, которые разместили у себя претензии по условиям проживания на этапах Гран при в Самаре и Казани, сообщил «Матч ТВ» источник. - Матч ТВ
«В федерации отчитали юниоров за их жалобы. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры». Вряд ли в ближайшее время появится еще какая-то информация, как с этапов в Казани и Самаре», — заявил источник. - Газета.Ru
Напомним, этап Гран-при России среди юниоров в Казани прошёл с 8 по 11 ноября текущего года. Соревнования фигуристов-юниоров в Самаре состоялись 15-17 ноября. - Чемпионат.com