В ФФККР вынесли выговор юниорам, осмелившимся пожаловаться на тараканов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитала юниоров, которые разместили у себя претензии по условиям проживания на этапах Гран при в Самаре и Казани, сообщил «Матч ТВ» источник. - Матч ТВ

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры». Вряд ли в ближайшее время появится еще какая-то информация, как с этапов в Казани и Самаре», — заявил источник. - Газета.Ru