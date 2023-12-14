Российская лыжница потеряла сознание на соревнованиях в Тюмени

«Я стартовала, пробежала первый круг, а на втором резко перестала себя контролировать, сделала шаг в сторону и просто легла на подъёме. Когда я открыла глаза, это было уже в карете скорой помощи, меня туда на буране привезли, оказывается. Врачи сказали, что я, оказывается, четыре раза сознание теряла. Хотели отвезти в больницу, но я упросила до гостиницы доставить. Конечно, речи о масс-старте уже не идёт, надеюсь восстановиться к четвёртому этапу КР в Кирово-Чепецке», — приводит слова Кипятковой телеграм-канал «Со дна или ко дну».