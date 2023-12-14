Калинина победила в прологе с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Любовь Калинина стала победительницей пролога с дуэльной стрельбой среди женщин на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Спортсменка входит в состав команды «Чак-Чак Норрис».

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Второе место в прологе заняла представительница команды «Одной правой» биатлонистка Анастасия Шевченко. Третьей на этих соревнованиях стала спортсменка из команды «Короли тихого часа» Виктория Сливко.