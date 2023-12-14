Большунов стал победителем спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучшим в финальном забеге стал лыжник Александр Большунов . Спортсмен, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 4.14,31.

Второе место в финальном забеге занял Александр Терентьев. Третьим стал ещё один представитель Архангельской области Алексей Червоткин. Таким образом, весь подиум по итогам спринта заняли лыжники группы тренера Юрия Бородавко.