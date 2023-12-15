Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе

В Уфе в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 прошла мужская спринтерская гонка на 10 км. Победителем гонки стал российский биатлонист Эдуард Латыпов. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 23.54,5.