Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл мужской спринт свободным стилем. Лучшим в финальном забеге стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.39,3.