Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл мужской спринт свободным стилем. Лучшим в финальном забеге стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.39,3.

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме
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Вторым в финале спринта стал французский лыжник Люка Шанава, уступивший лидеру 0,8 секунды. Третье место занял представитель Норвегии Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап, Тронхейм.

Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,3.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,8 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,5.

5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +3,3.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,4.

Биатлон/Лыжи
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Йоханнес Клебо
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