Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме
В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл мужской спринт свободным стилем. Лучшим в финальном забеге стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.39,3.
Вторым в финале спринта стал французский лыжник Люка Шанава, уступивший лидеру 0,8 секунды. Третье место занял представитель Норвегии Харальд Эстберг Амундсен.
Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап, Тронхейм.
Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,3.
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,8 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,5.
5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +3,3.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,4.
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