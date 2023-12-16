Бесплатная лыжная трасса открылась в парке «Останкино» на ВДНХ

Бесплатная лыжная трасса проходит по парку «Останкино» и по Главному ботаническому саду имени Цицина РАН. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Протяженность прогулочного маршрута в парке «Останкино» составляет 5 км. Он предназначен для катания на беговых лыжах классическим ходом. В парке «Останкино» лыжня проложена вдоль красивых аллей рядом с пешеходными дорожками. Затем трасса продолжается в лесной зоне ботанического сада. Для юных москвичей в парке «Останкино» создан специальный маршрут у Садового пруда. Его протяженность – 500 м. Здесь могут кататься дети старше пяти лет», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что трасса доступна круглосуточно и освещается по вечерам. Любители зимнего спорта могут прийти со своими лыжами и кататься без ограничений по времени. Ориентироваться на местности лыжникам помогут информационные стенды. Тем, у кого нет собственных лыж, можно взять их напрокат. Павильон проката расположен у катка в парке «Останкино». Лыжное оборудование можно арендовать на несколько часов или на целый день. Один час катания будет стоить 350 руб., два часа – 450 руб., три часа – 500 руб. Желающим взять лыжи на весь день нужно заплатить 700 руб. За арендованный лыжный инвентарь потребуется внести залог в размере 2 тыс. руб. наличными. После катания деньги вернут. Для льготных категорий граждан предоставляется скидка 50%. Для ее получения нужно предъявить документы, подтверждающие право на льготы. В пункте проката есть теплая раздевалка, камеры хранения, туалеты. При необходимости здесь обработают лыжи парафином. Павильон работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник – технический день.

Также начинающим лыжникам или тем, кто хочет усовершенствовать технику, можно пройти индивидуальные занятия с тренером. Стоимость одного урока – 2 тыс. руб. Тренер научит передвигаться на беговых лыжах классическим ходом, познакомит с правилами безопасности и объяснит, как грамотно подбирать лыжный инвентарь. Занятия проводятся со взрослыми и с детьми от пяти лет. Предварительно необходимо записаться.