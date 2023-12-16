Кубок Содружества по биатлону — 2023/2024: Серохвостов одержал вторую победу подряд, Пащенко вёл огонь по чужим мишеням

Пётр Пащенко допустил ошибку в гонке преследования. Ну а у Даниила Серохвостова всё прекрасно — он завоевал золото.

«Я не особо доволен»

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В Уфе продолжается второй этап Кубка Содружества по биатлону – 2023/2024. В субботу, 16 декабря биатлонисты сражаются в рамках гонок преследования.

В мужской гонке первую победу в сезоне в столице Башкортостана одержал Даниил Серохвостов. Он захватил преимущество после первого рубежа. Ну, а дальше провёл гонку в гордом одиночестве.

24-летний биатлонист допустил четыре промаха на стрельбе из положения стоя. У него по две осечки на третьем и четвёртом рубежах. И тем не менее, Серохвостов, кажется, обрёл себя: его скоростные качества кажутся идеальными.

Но сам спортсмен так не считает. Блефует?

«Я не особо доволен. Но всё таки это первое место, поэтому радость имеется. По ходу гонки мне говорили, какой отрыв от кого. Поэтому даже после двух промахов на последнем рубеже я понимал, что железно первым ухожу. С тремя промахами уже пришлось бы сильно бороться.

Причина промахов? Первый выстрел я сделал четко в мишень, но не закрылось. Я даже не понял, куда промах пришелся. Я дал себе установку аккуратнее работать на рубежах, но после двух промахов понял, что я слишком зациклен на мишенях. И я просто продолжил свою работу как на тренировках.

Моя форма? Честно сказать, сегодня получше уже. Наверное, вчера я сильно лукавил. Как оказалось, я готов неплохо. Иногда ты хреново себя чувствуешь, а бежишь нормально. Вот у меня вчера такое состояние было. Сегодня уже чувствую себя лучше. Но всё равно из за холода мышцы сковывает и тяжело держать высокий темп всю гонку, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Нестабильный лидер

Лучшую стрельбу среди участников гонки продемонстрировал Кирилл Бажин – всего один промах. Он финишировал вторым с 13-секундным отставанием от первого места. Однако навязать борьбу за золотую медаль у него не получилось. Ходом Серохвостов был сильно лучше Бажина и всех остальных.

Единственную осечку серебряный призёр гонки объяснил так.

«Почему промахнулся? Немного ковры скользкие, во время выстрела нога поехала, нажал (на курок), нога дернулась, увидел, что промахнулся на три часа», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Явно не задалась гонка преследования у Эдуарда Латыпова. «Буйвол из Камышлы» промахнулся аж семь раз! И сегодня был явно не готов оформлять золотой дубль. Уже на первой стрельбе Латыпов допустил три промаха и стал проигрывать Серохвостову минуту. Ну, а дальше приблизиться не получилось даже к Бажину. Как итог – третье место. Это слабое утешение для лидера сборной, который имеет амбиции возглавить Общий зачёт Кубка Содружества. Но не в этот раз.

Проблемы у белорусов

Не обошлось и без курьёзов.

Россиянин Пётр Пащенко стрелял по установке беларуса Дмитрия Лазовского. Последний, находясь на коврике, недоумевал и пребывал в таком состоянии целую минуту. Ситуацию, правда, разрешили и итоговый результат белорусского спортсмена подкорректировали. В финишном протоколе Лазовский стал четвёртым.

«Хотелось бы извиниться перед Димой ещё раз, потому что испортил гонку себе и ему.

Сегодня достаточно холодно, влажно, у многих спортсменов возникали проблемы при постановке на огневой рубеж, ковёр скользкий. Мы сфокусированы на ковре, чтобы принять максимально удобное и устойчивое положение. Я не видел номер установки, после третьего выстрела понял, что стреляю не на своей, услышал, что говорили на тренерской бирже, переключился на свою установку», – прокомментировал эпизод Пащенко в эфире «Матч ТВ».

Не может похвастаться гонкой преследования и Антон Смольский. Лидер сборной Беларуси тоже был близок к медалям, но допустил пять промахов на последних двух рубежах.