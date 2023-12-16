Лазовский — о стрельбе Пащенко по его мишеням: я не понял, что происходит

Бронзовый призёр этапа Кубка мира белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал инцидент, произошедший в ходе гонки преследования на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в городе Уфа. Напомним, на первой стрельбе россиянин Пётр Пащенко по ошибке начал стрелять по мишеням Лазовского.

«Я не понял, что происходит, закрываю две мишени, перевожусь на третью, смотрю, установка закрыта. Думал, что перевёлся случайно на чью то, проверяю — нет, моя закрыта. Посмотрел в сторону судей, они не понимают, что происходит. Понимаю, что надо что то делать, трачу время, не дождался рекомендаций, дострелял оставшиеся патроны в установку и побежал», — сказал Лазовский «Матч ТВ».