Лазовский — о стрельбе Пащенко по его мишеням: я не понял, что происходит

Бронзовый призёр этапа Кубка мира белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал инцидент, произошедший в ходе гонки преследования на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в городе Уфа. Напомним, на первой стрельбе россиянин Пётр Пащенко по ошибке начал стрелять по мишеням Лазовского.

Лазовский — о стрельбе Пащенко по его мишеням: я не понял, что происходит
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«Я не понял, что происходит, закрываю две мишени, перевожусь на третью, смотрю, установка закрыта. Думал, что перевёлся случайно на чью то, проверяю — нет, моя закрыта. Посмотрел в сторону судей, они не понимают, что происходит. Понимаю, что надо что то делать, трачу время, не дождался рекомендаций, дострелял оставшиеся патроны в установку и побежал», — сказал Лазовский «Матч ТВ».

Победу в пасьюте одержал россиянин Даниил Серохвостов, завершивший гонку с результатом 35.50,1 и допустивший четыре промаха. Лазовский с тремя промахами и отставанием +1.22,4 остался за пределами призовой тройки.

Биатлон/Лыжи
Даниил Серохвостов
Петр Пащенко
Альфа-банк
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