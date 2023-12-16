Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе
Завершилась женская гонка преследования на 10 км на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024, который проходит в Уфе. Первой стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 31.26,2.
Второе место в гонке преследования заняла россиянка Анастасия Шевченко, прошедшая дистанцию без промахов и уступившая лидеру 19,4 секунды. Третьей по итогам гонки стала российская биатлонистка Ирина Казакевич.
Биатлон. Кубок Содружества, второй этап. Уфа Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Тамара Дербушева (Россия) — 31.26,2 (1 промах). 2. Анастасия Шевченко (Россия) — отставание 19,4 секунды (0). 3. Ирина Казакевич (Россия) +43,7 (3). 4. Анна Сола (Беларусь) +1.17,3 (5). 5. Виктория Сливко (Россия) +1.28,2 (3).