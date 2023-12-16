Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе

Завершилась женская гонка преследования на 10 км на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024, который проходит в Уфе. Первой стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 31.26,2.