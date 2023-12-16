Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России

Лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

Большунов показал результат 25 минут 35,0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин с отставанием 1,9 секунды, тройку лучших замкнул Илья Семиков (+11,4 секунды).

Эта победа стала для Большунова восьмой подряд в текущем сезоне. Он выиграл спринт в Кирово-Чепецке, а также все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем "Тур де Ски". На Олимпийских играх - 2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.