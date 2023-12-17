Белорус Лазовский выиграл масс-старт на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — вне топ-8

В Уфе завершился большой мужской масс-старт в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Вторым к финишу пришёл двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2017 года в эстафете россиянин Антон Бабиков.