Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки Кубка мира из-за выстрела в отеле
Олимпийский чемпион Стурла Холма Лагрейд отстранен от масс-старта в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).
15 декабря, во время холостого тренажа в отеле, Лагрейд совершил выстрел в стену. Никто не пострадал. Однако Международный союз биатлонистов (IBU) оценил это как нарушение правил безопасности и отстранил Лагрейда от масс-старта.
Норвежец был вызван в полицию, где написал отчет. Там ему сказали, что последствий, скорее всего, не будет.
«Сейчас всё очень сложно. То, что такое произошло, плохо, но это уже данность. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни людей, поэтому ко всем нарушениям безопасности следует относиться самым строгим образом. Мне просто придётся принять все последствия того, что произошло», – приводит слова Лагрейда NRK.
Лагрейд с 301 очком занимает третье место в общем зачете Кубка мира. Выше располагаются Тарьей Бе (351 очко) и Йоханнес Бе (394 очка).
Мужской масс-старт в Ленцерхайде пройдет сегодня и начнется в 16:45 по московскому времени.