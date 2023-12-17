Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки Кубка мира из-за выстрела в отеле

«Сейчас всё очень сложно. То, что такое произошло, плохо, но это уже данность. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни людей, поэтому ко всем нарушениям безопасности следует относиться самым строгим образом. Мне просто придётся принять все последствия того, что произошло», – приводит слова Лагрейда NRK.