Лыжник Устюгов заявил о неготовности конкурировать с ведущими спортсменами России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов по состоянию здоровья не готов в настоящее время успешно выступать на чемпионатах России и конкурировать с ведущими спортсменами. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В комментариях мне пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно. А теперь давайте представим, приеду я на Кубок России и займу 100-е место, может быть, дальше, не навяжу борьбу и буду выглядеть небоеспособным. Разве будет интересно болельщикам смотреть? Когда я буду готовый, тогда и поеду", - сказал Устюгов.

Спортсмен заявил, что сейчас "не готов ни психологически, ни физически" навязывать конкуренцию в сборной России. "Не готов навязывать конкуренцию. Тем более Александру Большунову. А сотые места - кому они нужны? А выше результат показывать я не готов. Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все - и ни там, ни сям. Есть такие люди, но я не готов бегать все и тем более выигрывать. Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию", - отметил Устюгов.