Норвежская лыжница потеряла сознание во время гонки Кубка мира

«Я отказывалась сдаваться и терпела эту боль слишком долго. Потом у меня случилась паническая атака. Началась гипервентиляция, и у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Это было ужасно. Слишком страшно не было, потому что я испытывала подобное много раз. Я знаю, в чём проблема. Просто я разочарована. Я много сил вкладываю в подготовку, но из-за паники не могу воспользоваться своими шансами», — приводит слова Дривенес NRK.