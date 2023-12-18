Биатлонистка Дербушева призналась в проблемах с поиском мотивации

— Если честно, иногда бывает. Буквально на пять секунд даешь себе слабину. Но я тут же говорю себе: «Не смей так думать, работай!» Как выглядит моя персональная синяя птица счастья? Сейчас она немножко потерялась. Но если говорить о мотивации, наверное, она в том, что мне реально нравится тренироваться. Это большое счастье — заниматься тем, что ты любишь, — приводит слова Дербушевой RT.