Биатлонистка Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру

— Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018 м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом. Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай, возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это «возвращайся, возвращайся, возвращайся» изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил, — приводит слова Солы RT.