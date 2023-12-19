Биатлонистка Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру

Биатлонистка Сола рассказала, как занятия с детьми помогли ей возобновить карьеру
Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить спортивную карьеру в 2018 году.
Спортсменка приняла решение о завершении карьеры за месяц до Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане, но вскоре передумала. После возобновления выступлений она стала бронзовым призером чемпионата Европы 2019 в смешанной эстафете и обладательницей бронзы в спринте на чемпионате мира 2021.
— Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018 м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом. Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай, возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это «возвращайся, возвращайся, возвращайся» изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил, — приводит слова Солы RT.