Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меняя ее слова, наверное, стали неожиданностью. К сожалению, я не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верю всему тому, что написано. Могут по-разному задавать вопросы, – рассказала Вяльбе. Спорт день за днем