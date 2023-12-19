Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила согласие россиянки Анастасии Фалеевой выступать под нейтральным флагом. Lenta.ru
Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меняя ее слова, наверное, стали неожиданностью. К сожалению, я не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верю всему тому, что написано. Могут по-разному задавать вопросы, – рассказала Вяльбе. Спорт день за днем
Ранее лыжница Анастасия Фалеева высказалась о критериях МОК по допуску россиян. Sports.ru