Губерниев: как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит. Долой крепостное право!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая ранее раскритиковала российскую лыжницу Анастасию Фалееву за желание выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит! И мыслит правильно. А я напомню боярыне, что её спортсменки стали свободными в 1861 году. Долой крепостное право!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.