Губерниев высмеял Вяльбе

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, раскритиковавшую лыжницу Анастасию Фалееву за желание выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит! И мыслит правильно. А я напомню боярыне, что ее спортсменки стали свободными в 1861 году. Долой крепостное право!» — написал Губерниев.

18 декабря Фалеева заявила, что готова поехать на Олимпиаду без флага и гимна. После этого Вяльбе назвала желание спортсменки неожиданным.

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — заявила тренер.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».