Губерниев поддержал лыжницу Фалееву после слов Вяльбе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая ранее раскритиковала российскую лыжницу Анастасию Фалееву за желание выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Чемпионат.com

«Как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит! И мыслит правильно. А я напомню боярыне, что ее спортсменки стали свободными в 1861 году. Долой крепостное право!», — отметил Губерниев. Газета.Ru