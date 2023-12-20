Большунов одержал победу в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка России

В Кирово-Чепецке завершилась мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучшим в этой гонке стал лыжник Александр Большунов. Спортсмен, представляющий команду Архангельской области, преодолел дистанцию за 25.22,7.