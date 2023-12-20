Тихонов назвал предложение МОК унижением России

Тихонов назвал предложение МОК российским спортсменам унижением России
Предложение Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов России к соревнованиям является унижением великой державы. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, передает «РИА Новости».
Он отметил, что считает спортивные мероприятия нужными даже «в осажденном Сталинграде», поскольку они поднимают дух. Сейчас россиян не пускают на международные соревнования, но тренер Ирина Винер, по словам Тихонова, делает такие турниры, которых «нет на всем земном шаре». В связи с этим он считает, что российским спортсменам не стоит «ехать под нейтральным флагом», но если у них есть такое желание, то пусть едут «обезличенные».
«Предложение МОК — это унижение великой державы. Идти без флага? Ты кто? Кому ты принадлежишь?» — сказал Тихонов.
Он указал, что сталкивался с подобным в 80-м году, но не стал «преклонять голову перед какими-то американцами» и «поднял флаг РФ выше».
Напомним, что в декабре МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в ОИ-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, в том числе проходить проверки на допинг.