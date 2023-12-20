Тихонов назвал предложение МОК унижением России

Он отметил, что считает спортивные мероприятия нужными даже «в осажденном Сталинграде», поскольку они поднимают дух. Сейчас россиян не пускают на международные соревнования, но тренер Ирина Винер, по словам Тихонова, делает такие турниры, которых «нет на всем земном шаре». В связи с этим он считает, что российским спортсменам не стоит «ехать под нейтральным флагом», но если у них есть такое желание, то пусть едут «обезличенные».