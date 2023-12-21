Биатлонист Лагрейд рассказал о последствиях случайного выстрела в отеле

«Встреча с [инспекторами BIU] проходила так же, как и со швейцарской полицией. Я рассказал, как все произошло, и постарался донести до них всю верную информацию. Остается лишь ждать, какими будут последствия. Это совершенно уникальная ситуация, я никогда не сталкивался с чем-то подобным.



Если шире смотреть на ситуацию и отстраниться от нее, то пропуск гонок (в качестве санкции – Sports.ru) может стать важным напоминанием для всех – о важности мер безопасности с оружием, которые помогут избежать вреда для здоровья», – добавил норвежский биатлонист.