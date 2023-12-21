Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на 4-м этапе Кубка России
Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды.
Второй результат показала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая Степановой 44,3 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
10 км, свободный стиль. Женщины
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2.
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4
3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.22,9.
5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.23,5.
6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.30,9.