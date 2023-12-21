Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем

Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды.