Вяльбе рассказала про состояние Устюгова

«Если всё у него сложится хорошо, то мы его увидим в Казани. Если же нет, то на Спартакиаде точно. У него после осенней простуды были сбои с давлением и сердцем, ему опять пришлось ходить в холтере. Поэтому те, кто пишет про него нехорошие вещи, вряд ли об этом знают. Я сказала ему, что нужно вылечиться до конца, а потом уже выходить на старт.



Такой опытный спортсмен, как Сергей Устюгов, должен точечно выступать на соревнованиях. Давайте считать, что он сейчас делает полное техническое обслуживание своего организма, подкрутит что-то и выйдет в полной готовности. Уверена, что он сейчас на правильном пути, он выйдет на гонки и покажет свою силу. У него достаточно пороха в пороховницах. Болельщикам же нужно набраться терпения и не обижать Сергея своими дурацкими высказываниями», — сказала Вяльбе в эфире трансляции, организованной ФЛГР.