Жители Ясенева 24 декабря могут принять участие в лыжной гонке от спортивного клуба «Альфа-Битца»

21 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: freepik.com Спортивный клуб «Альфа-Битца» открыл регистрацию на лыжную гонку 24 декабря. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте». Ознакомиться с трассами можно по ссылке. Участников ждут забеги на дистанции в 1, 3, 5 и 10 километров. Спортсменов разделят по возрасту. Всего будет 16 возрастных групп. Для участников подготовят теплые раздевалки и вкусный чай. Начало лыжной гонки в 10:30. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Клуб «Альфа-Битца» находится на 36-м км МКАД в зоне отдыха «Битца».