Эксперт: Бессеберга могли подставить из-за борьбы за власть с Тихоновым

«Нас пригласили на вертолётную охоту, куда с нами отправился Тихонов, а также ещё несколько представителей местной власти. И украинская проститутка, которой было около 16 лет. На борту вертолёта было много ящиков водки и вина.



Там Бессеберг всего лишь подстрелил северного оленя. А потом мы купались в горячем источнике, пока русские мужчины были с проституткой. Мы пили и веселились, но время шло. Это был день закрытия, и Андерс собирался произнести речь. Я говорил, что мы должны вернуться, но мы не успели, и всё закончилось.



Всё это было ловушкой, чтобы нас подставить. Тихонов хотел заполучить должность. И потом эту историю подхватили: говорили, что и в Андах предпочтение Бессеберг отдавал охоте на медведей и застольям, а не биатлону. Это было частью игры. Но это был опыт — увидеть борьбу за власть и что русские использовали, чтобы добиться своего».