Биатлонист Самуэльссон рассказал о восстановлении после коронавируса

«Сейчас, даже если я выиграю все оставшиеся гонки на Кубке мира, а Йоханнес Бё везде будет вторым, я всё равно не смогу победить в общем зачёте. Очевидно, иметь много очков на Кубке мира — большое преимущество. Пропустить много гонок будет дорого стоить, вместо них уже не будет никаких соревнований. Но я ничего не могу с этим сделать: я пытался сохранить своё здоровье, но заболел. Это может случиться со всеми.



Но важно не спешить возвращаться слишком рано.В прошлом году я допустил эту ошибку в Анси и стал последним в масс-старте. Я болел десять дней, не думаю, что у меня есть сейчас много времени. Хотел бы иметь возможность тренироваться в канун Рождества и Нового года и суметь вернуться сильным в Оберхофе», — приводит слова спортсмена SVT.