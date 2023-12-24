Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Лыжница Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту и 43,4 секунды.