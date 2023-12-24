Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Лыжница Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту и 43,4 секунды.
Вторую строчку в гонке заняла Вероника Степанова, отстав от лидера на 57,7 секунды. Тройку призёров замкнула Лидия Горбунова (+1.22,2).
Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Скиатлон 7.5+7.5 км. Женщины
1. Анастасия Кулешова — 41.43,4.
2. Вероника Степанова — +57,7.
3. Лидия Горбунова — +1.22,2.
4. Евгения Крупицкая — +1.22,4.
5. Мария Истомина — +1.23,3.
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