Жительница Кузбасса обнаружила плесень в "свежем" йогурте

Жительница одного из кузбасских городов купила в магазине йогурт, внутри которого оказалась плесень.

Пост с информацией о произошедшем в соцсетях опубликовала жительница Березовского. Так, женщина рассказала, что купила в магазине "Светофор" йогурт, срок годности которого еще не истек. Однако, открыв упаковку, она обнаружила там плесень.