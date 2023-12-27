Вяльбе высказалась о поддержке российских атлетов иностранцами

"Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались, - рассказала Вяльбе. - Я не могу винить молодых спортсменов". ТАСС