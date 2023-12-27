Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о поддержке российских атлетов иностранцами. Lenta.ru
"Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались, - рассказала Вяльбе. - Я не могу винить молодых спортсменов". ТАСС
25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24. Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не принимают участие в Кубке мира. RT на русском