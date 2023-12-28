Степанова объяснила, почему не согласилась бы на нейтральный статус

«Есть немало людей, которым кажется, что я кривлю душой, когда почти два уже года говорю: на международную арену мы, лыжники, должны вернуться или на равных условиях, или никак.



Давайте попробую еще раз объяснить: если бы у нас дела шли плохо, если бы единственной возможностью проявить себя, заработать, были международные выступления, если бы стадионы и гостиницы в Италии и Норвегии резко отличались от тех, что Тюмени или Кирово-Чепецке, то, возможно, мы бы и скучали по Кубку мира. Но, к счастью, у нас все сейчас на уровне, причем «прогноз на дальнейшее улучшение».



Некоторым кажется, что я боюсь выступать на Кубке мира «на условиях нейтрализации». Они путают страх с брезгливостью. Никому свою точку зрения навязывать не смею, но сама в ней уверена.



Всем счастливого Нового года и увидимся на лыжне!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».