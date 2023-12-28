Французский лыжник Ришар Жув пропустит «Тур де Ски»

«У меня было серьезное заболевание. Я возобновил тренировки, но у меня ничего не получается. Я очень устал, поэтому всё сложно. Я понятия не имею, что со мной. Я обратился к врачу, и это не грипп и не Covid-19, но у меня были все возможные симптомы, которые могли быть: головные боли, боли в животе… Это всё меня изматывает и мне очень трудно тренироваться и восстанавливаться», — цитирует Жува Le Dauphine Libere.