Глава СБР назвал лучших биатлонистов года в России

Глава СБР Майгуров назвал лучших биатлонистов года в России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал «Матч ТВ», кого считает лучшими биатлонистами страны в 2023 году.
– У мужчин бесспорный лидер российского биатлона сегодня – Эдуард Латыпов. На любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой Союза биатлонистов России, он сейчас главный фаворит на победу, хотя Эдуард не всегда умеет реализовать свой потенциал, особенно в стрелковой части.
У женщин, как и год назад, сложно выделить одного лидера, но я хочу отметить безусловный прогресс Наталии Шевченко. Двенадцать месяцев назад в это время года ее называли не иначе как «бывшая лыжница», сегодня Наташа — четырехкратная чемпионка России по биатлону. Пожалуй, такого мощного шага вперед за календарный год не сделала ни одна другая российская биатлонистка, — сказал Майгуров «Матч ТВ».
Эдуард Латыпов стал лидером общего зачета СБР среди мужчин по итогам прошлого сезона. Наталия Шевченко стала трехкратной чемпионкой России на зимнем чемпионате России в Ханты Мансийске, а также завоевала золото на летнем ЧР в Тюмени.