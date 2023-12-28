Глава СБР назвал лучших биатлонистов года в России

– У мужчин бесспорный лидер российского биатлона сегодня – Эдуард Латыпов. На любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой Союза биатлонистов России, он сейчас главный фаворит на победу, хотя Эдуард не всегда умеет реализовать свой потенциал, особенно в стрелковой части.



У женщин, как и год назад, сложно выделить одного лидера, но я хочу отметить безусловный прогресс Наталии Шевченко. Двенадцать месяцев назад в это время года ее называли не иначе как «бывшая лыжница», сегодня Наташа — четырехкратная чемпионка России по биатлону. Пожалуй, такого мощного шага вперед за календарный год не сделала ни одна другая российская биатлонистка, — сказал Майгуров «Матч ТВ».