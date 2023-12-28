Лыжница Терезе Йохауг решила выйти замуж во время «Тур де Ски»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг и её жених Нильс Якоб Хофф решили сыграть свадьбу в канун нового 2024 года в городе Рёрусе (Норвегия). Примечательно, что торжество состоится в разгар лыжной многодневки «Тур де Ски», которая пройдёт с 30 декабря по 7 января.