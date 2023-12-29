Васильев предложил проводить соревнования по биатлону в «Лужниках»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение о том, как возродить зрительский интерес к биатлону в России.
«Зрительский интерес в России к биатлону, несомненно, снизился. Чтобы его вернуть, нужно придумывать новые форматы гонок. Поскольку всё в спорте сейчас переходит в плоскость коммерции и зрелищности, необходимо создавать новые виды программы, которые бы вновь активно привлекали болельщиков. На сегодняшний день биатлонные соревнования в тех же «Лужниках» были бы огромным событием для нашего спорта, это вызвало бы серьёзный ажиотаж у поклонников биатлона», — приводит слова Васильева Legalbet.
28 декабря в Германии на стадионе футбольного клуба «Шальке» прошла «Рождественская гонка». Вместимость арены составляет более 62 000 человек.
В масс-старте победу одержала Франция (Симон, Ф. Клод), второе место заняла Германия (Кебингер, Долль), третье – Норвегия (Тандреволд, Лагрейд).
Гонку преследования также выиграла Франция (Симон, Ф. Клод), вторая позиция досталась Норвегии (Тандреволд, Лагрейд), третье – Словении (Клеменчич, Фак).
«Рождественская гонка» — ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене с 2002 года.
Вместимость стадиона «Лужники», который базируется в Москве, составляет 76 880 человек.