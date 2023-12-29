Васильев предложил проводить соревнования по биатлону в «Лужниках»

«Зрительский интерес в России к биатлону, несомненно, снизился. Чтобы его вернуть, нужно придумывать новые форматы гонок. Поскольку всё в спорте сейчас переходит в плоскость коммерции и зрелищности, необходимо создавать новые виды программы, которые бы вновь активно привлекали болельщиков. На сегодняшний день биатлонные соревнования в тех же «Лужниках» были бы огромным событием для нашего спорта, это вызвало бы серьёзный ажиотаж у поклонников биатлона», — приводит слова Васильева Legalbet.