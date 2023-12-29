Эксперт назвал разницу между призовыми фондами в биатлоне и лыжах

Лыжный эксперт Рейо Юлхя рассказал, что спортсмены-биатлонисты могут получать за выступления и призовые места в несколько раз больше, чем лыжники.

«Финская звезда лыжного спорта Кертту Нисканен заработала € 10 800 призовых после девяти гонок Кубка мира в этом сезоне. Это хорошая сумма, но она могла бы быть значительно выше. Существует огромная разница в призовых деньгах между Кубком мира по лыжным гонкам и Кубком мира по биатлону. Если бы Нисканен выиграла гонку биатлонистов в этом сезоне, призовой фонд составил бы € 23 800», — приводит слова Юлхя Iltalehti.

Несмотря на то что обе федерации распределяют деньги из эстафетных соревнований, Международная федерация биатлона присуждает € 93 750 (9 426 618 рублей) призовых в каждом отдельном этапе Кубка мира, при том что за гонку лыжников выплачивается € 58 275 (5 859 586 рублей).

Однако у лыжников есть выход из ситуации через личные договоры о сотрудничестве, так они смогут заработать больше. Разница в выплатах особенно заметна для спортсменов в середине турнирной таблицы. Для тех, кто соревнуется не очень много и не метит в тройку сильнейших, все деньги имеют значение.