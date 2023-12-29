Тереза Яндова завершила карьеру в биатлоне из-за состояния здоровья

Чешская биатлонистка 22-летняя Тереза Яндова объявила о завершении карьеры из-за прогрессирующего сахарного диабета. Об этом сообщает Nordic Magazine.

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В августе 2022 года у Яндовой был диагностирован сахарный диабет 1-го типа. На тот момент она была твёрдой чешской биатлонной надеждой, завершившей сезон с первыми успехами на Кубке юниоров и медалью Европы среди юниоров в смешанной эстафете.

Желая одновременно продолжать заниматься спортом, она тренировалась, но каждый день спортсменки начинался с инъекций инсулина. В таком графике она провела прошлый сезон между Кубком IBU, Кубком юниоров и Всемирными студенческими играми.