Бородавко назвал Большунова лучшим лыжником России в 2023 году

— Лучший спортсмен — Александр Большунов, который уже на протяжении многих гонок никому не отдает пальму первенства, начиная еще с конца сезона 2022/23. Тогда началась его успешная серия, которую он продолжает до сегодняшнего дня.



Что касается женщин, то трудно сказать. Может быть, с небольшим перевесом — Вероника Степанова, у которой было несколько хороших гонок. Но я бы не отдал ей пальму первенства на 100 процентов, поскольку были и другие спортсменки, которые ее обыгрывали и делали это достаточно красиво, — сказал Бородавко «Матч ТВ».