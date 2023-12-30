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Бородавко назвал Большунова лучшим лыжником России в 2023 году

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что считает трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим лыжником страны по итогам 2023 года.

Бородавко назвал Большунова лучшим лыжником России в 2023 году
© Матч ТВ

В нынешнем сезоне Большунов одержал 12 побед подряд на этапах Альфа Банк Кубка России.

— У нас в России очень много ярких спортсменов, которые проявили себя в 2023 году. Поскольку мы все находимся в одинаковых условиях, не считаю возможным сравнивать кого то из разных видов и ставить кого то на более высокие места.

— А если говорить непосредственно о лыжах?

— Лучший спортсмен — Александр Большунов, который уже на протяжении многих гонок никому не отдает пальму первенства, начиная еще с конца сезона 2022/23. Тогда началась его успешная серия, которую он продолжает до сегодняшнего дня.

Что касается женщин, то трудно сказать. Может быть, с небольшим перевесом — Вероника Степанова, у которой было несколько хороших гонок. Но я бы не отдал ей пальму первенства на 100 процентов, поскольку были и другие спортсменки, которые ее обыгрывали и делали это достаточно красиво, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года отстранены от международных стартов из за ситуации на Украине.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова
Юрий Бородавко
Александр Большунов
СБОРНАЯ РОССИИ