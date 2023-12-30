Бородавко назвал Большунова лучшим лыжником России в 2023 году

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что считает трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим лыжником страны по итогам 2023 года.
В нынешнем сезоне Большунов одержал 12 побед подряд на этапах Альфа Банк Кубка России.
— У нас в России очень много ярких спортсменов, которые проявили себя в 2023 году. Поскольку мы все находимся в одинаковых условиях, не считаю возможным сравнивать кого то из разных видов и ставить кого то на более высокие места.
— А если говорить непосредственно о лыжах?
— Лучший спортсмен — Александр Большунов, который уже на протяжении многих гонок никому не отдает пальму первенства, начиная еще с конца сезона 2022/23. Тогда началась его успешная серия, которую он продолжает до сегодняшнего дня.
Что касается женщин, то трудно сказать. Может быть, с небольшим перевесом — Вероника Степанова, у которой было несколько хороших гонок. Но я бы не отдал ей пальму первенства на 100 процентов, поскольку были и другие спортсменки, которые ее обыгрывали и делали это достаточно красиво, — сказал Бородавко «Матч ТВ».
Решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года отстранены от международных стартов из за ситуации на Украине.