Бородавко: в уходящем году мы не опускали руки. Никто не сможет сломить русских

«Каких-то супер ярких моментов не было, потому что они были связаны с величайшими победами, а российский уровень этого не предполагает. Я наблюдаю, как наши спортсмены стараются, что лыжники, что биатлонисты, да и другие. Все борются, соревнуются и не отпускают руки. Это меня подкупает. Есть большая вера, что никто не сможет сломить русских», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.