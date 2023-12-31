Вяльбе рассказала о приготовлении новогоднего салата «Бедность»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какие блюда готовит на Новый год. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

© Lenta.ru

Вяльбе поделилась, что в праздничные дни готовит холодец из говядины и салат оливье с докторской колбасой. Также она делает салат «Бедность».

«Только яйцо, краб, красная и черная икра. Ну, и майонез», — описала тренер состав блюда.

Ранее Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула тренер.